Gabigol deu assistência para Pedro na vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Boavista - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 02/02/2023 12:36

Rio - Principal artilheiro do novo Maracanã, Gabigol também não perde oportunidade de dar passes açucarados para seus companheiros em campo. O camisa 10 foi responsável pela assistência para o gol de Pedro, que deu a vitória rubro-negra por 1 a 0 sobre o Boavista, nesta quarta-feira, pelo Campeonato Carioca. Nas redes sociais, o perfil do estádio destacou o atacante.

No Twitter, o perfil do Maracanã escreveu: "Ele vive no destaque... Olhe e sorria pra quem você ama como o Gabigol faz com a Nação". Em seguida, o atacante rubro-negro respondeu: 'Meu lugar preferido".

O perfil do Flamengo no Instagram também exaltou Gabigol. O atacante recebeu o destaque de 'craque da partida' por ter dado a assistência ao gol, além de 42 passes certos, com 95% de aproveitamento. Ele também deu outras três assistências para finalizações, segundo o "Footstats".