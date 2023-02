Vítor Pereira terá tempo para ajustar problemas do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/02/2023 11:41

Rio - O treinador Vítor Pereira terá na próxima semana um enorme desafio em seu começo de passagem pelo Flamengo. O português irá dirigir o clube carioca na disputa do Mundial de Clubes. Na opinião do técnico, a união do grupo será essencial para que o objetivo do título seja obtido.

"Quando aceitei o desafio de vir eu sabia perfeitamente que o tempo era muito curto para essa sequência de jogos. Para consolidar, de fato, as nossas ideias, precisamos de um pouco mais de tempo. Mas a realidade não é essa, é de jogos decisivos. A equipe tem maturidade e personalidade, com jogadores habituados a grandes jogos. Se estivermos unidos como hoje, e senti isso hoje, e isso é o mais importante", afirmou.

Questionado sobre o Real Madrid, Vítor Pereira preferiu focar na estreia do clube carioca que irá acontecer na próxima terça-feira, na semifinal da competição, no Marrocos.

"Vamos um jogo de cada vez porque antes temos uma semifinal que vai nos colocar muitas dificuldades. Temos que pensar primeiro nessa semifinal e se conseguirmos o resultado, aí sim, temos que pensar no Real Madrid se eles chegarem lá também", disse