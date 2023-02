Torcedores do Flamengo foram acompanhados da família para apoiar o time no embarque para o Mundial de Clubes, no Marrocos - João Alexandre Borges/O Dia

Publicado 02/02/2023 19:32 | Atualizado 02/02/2023 19:37

Rio - O Flamengo embarca na noite desta quinta-feira (2) para o Marrocos, onde disputará o Mundial de Clubes. A delegação rubro-negra deixou o CT do Ninho do Urubu no fim desta tarde rumo ao aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, e foi abraçada pela torcida.

Os torcedores vão chegando aos poucos no aeroporto do Galeão. Apesar da derrota para o Palmeiras na Supercopa do Brasil e as atuações abaixo da expectativa no Carioca, os rubro-negros mantém a confiança alta para o Mundial de Clubes e fazem questão de apoiar o time no embarque.

"É importante estar aqui para mostrar força, independente dos resultados e atuações dos últimos jogos. Mundial não se joga todo dia, é melhor vir do que perder essa oportunidade. O jogador fica motivado porque sabe que a torcida está incentivando", disse Gilvane dos Santos Dias, que foi acompanhado da filha Júlia Hart, de 11 anos, e de um casal de amigos que também levou a filha, a Isadora Zacarias, de 10.

"Acho que pode vim o título sim", disse Júlia Hart, que palpitou o placar de 2 a 1 para o Flamengo com gols de Pedro e Gabigol.

"Claro (que está confiante). Não estou com tanto medo assim não (do Real Madrid)", completou Isadora Zacarias, que apostou em 3 a 1 com dois gols de Gabigol e um do Pedro.

Na despedida da torcida, o Flamengo venceu o Boavista por 1 a 0, na quarta-feira (1), no Maracanã, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro estreia no Mundial de Clubes na próxima terça (7), às 16h (de Brasília), contra o vencedor do duelo entre o anfitrião Wydad Casablanca, do Marrocos, e o Al Hilal, da Arábia Saudita. O adversário será conhecido no sábado (4), a partir das 11h30.