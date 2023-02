Arturo Vidal - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - O chileno Arturo Vidal, de 35 anos, utilizou as redes sociais para pedir desculpas por arremessar chuteiras no banco de reservas do Flamengo, após não ser utilizado por Vítor Pereira na vitória sobre o Boavista por 1 a 0 no Maracanã.



"Primeiro de tudo quero pedir desculpas por minha reação durante a partida ontem, ao não entrar em campo. Devo esclarecer que sempre gostei de participar do jogo, uma vez que o fiz durante toda a minha carreira. Sei que às vezes o meu temperamento me vence. Mas eu vim ao Flamengo para ser feliz e fazer parte da sua história, sei que as minhas condições são para ajudar os meus colegas e poder continuar a fazer do Mengão o maior de todos. Vou continuar a lutar e nunca vou baixar os braços, porque assim sou eu. Um guerreiro, um vencedor", disse o veterano.

Antes da partida, Vidal já havia chamado a atenção da torcida rubro-negra ao indicar que estava disposto a sair do clube. Durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, o volante se ofereceu para jogar no Colo-Colo, time onde atuou nas categorias de base e onde despontou em seu país.



"Tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Se o Colo-Colo quer brigar pela Libertadores, que venham me buscar e vamos. Não é, meu amor?", disse o jogador, ao se referir a sua mulher durante a transmissão.



Vidal vem sendo opção no banco de reservas desde que Vítor Pereira assumiu o comando do time, no início do ano. No total, ele soma 28 jogos pela equipe brasileira, sendo 12 como titular. Ao fim da partida de quarta, o treinador comentou sobre a insatisfação do chileno, mas evitou polemizar.