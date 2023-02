Vitor Pereira - Marcelo Cortes /Flamengo

Publicado 01/02/2023 20:24

Rio - O técnico Vítor Pereira decidiu escalar o que tem de melhor à disposição para o duelo entre Flamengo e Boavista, nesta quarta-feira, às 21h10, no Maracanã. O duelo marca a despedida do Rubro-Negro do Maracanã antes do Mundial de Clubes.

Inicialmente, a expectativa era de que Vítor optasse por uma equipe mista, com apenas alguns titulares, o que não se confirmou. A única ausência do time que considera titular é o goleiro Santos, com desconforto muscular. Na lateral-direita, Matheuzinho ganha chance no lugar de Varela.

NOSSO TIME É A GENTE EM CAMPO! O Flamengo está escalado para enfrentar o Boavista, pelo @Cariocao! #VamosFlamengo #FLAxBVT pic.twitter.com/atepliaRBg — Flamengo (@Flamengo) February 1, 2023 Veja a escalação:

Após o duelo desta quarta-feira, o Flamengo ainda terá um último encontro com a torcida. Na quinta-feira (2), os rubro-negros prometem fazer uma grande festa antes do embarque dos jogadores para o Marrocos, que acontecerá às 22h45. A recepção ao ônibus do time acontecerá no Terminal de Cargas do Galeão, entre 21h e 21h30.