"Aerofla" antes da final da Libertadores de 2021 - Divulgação

"Aerofla" antes da final da Libertadores de 2021Divulgação

Publicado 01/02/2023 12:37

Nessa quinta-feira, o Flamengo embarcará rumo ao Marrocos, visando conquistar o seu segundo titulo mundial de sua história. Sabendo disso, a torcida rubro-negra irá preparar uma festa de despedida para a delegação, que promete estar lotada.

A organização do evento ocorre por meio de grupos de WhatsApp e a divulgação pelas redes sociais, principalmente Instagram, Facebook e Twitter. A expectativa é que a delegação rubro-negra seja recebido com uma "rua de fogo" no terminal de cargas do Galeão. Os torcedores marcaram a concentração de ser por volta de 18h30, no BRT do Fundão. A previsão de chegada do ônibus do Flamengo é por volta de 21 horas.

A expectativa, porém, é que seja uma festa menor da qual quando o Flamengo partiu para Lima, em 2019. Naquela ocasião, a data de embarque do Rubro-Negro coincidiu de cair no mesmo dia de um feriado, o que mobilizou muito mais gente do que o esperado. Todavia, se prevê a vinda de milhares de torcedores no Galeão na próxima quinta-feira.

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes na próxima terça-feira (07). O adversário será definido no confronto entre Seattle Sounders, dos Estados Unidos, e o vencedor entre Al Ahly, do Egito, e Auckland City, da Nova Zelândia, que acontecerá hoje, às 16 horas. A partida entre o time americano e o ganhador entre a equipe egípcia e a neozelandesa ocorrerá no sábado (04), às 14h30.