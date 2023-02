Presidente Rodolfo Landim quer reforçar o Flamengo para disputar o Mundial - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 31/01/2023 19:12

Rio - O Maracanã segue sendo o foco principal do Flamengo, mas o sonho do estádio próprio não foi deixado totalmente de lado. Apesar de ainda existirem muitos empecilhos para a construção do local, o presidente Rodolfo Landim revelou que a ideia é ter algo próximo ao estádio do Borussia Dourtmund, da Alemanha, onde há a famosa "muralha amarela".

"Borussia Dortmund. Lá tem a muralha amarela, o torcedor fica em cima. O estádio tem que ser grande. Não podemos pensar pequeno. O terreno foi encontrado, mas é um problema porque não é nosso", disse Landim ao "GE".

O local favorito para a construção do estádio é o antigo Gasômetro, na região central do Rio, mas que atualmente pertence à Caixa Econômica Federal. Além de negociar a liberação, o Flamengo também precisará resolver a questão financeira: o custo para erguer a nova casa rubro-negra seria de R$ 2 bilhões.

Recentemente, o Flamengo já começou a mapear a capitalização de recursos. A criação do banco digital Nação BRB Fla e a criação da liga, discutida pelos clubes, são alguns exemplos. Há também os Naming Rights do futuro estádio.