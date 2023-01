Gabigol fez dois gols pelo Flamengo contra o Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil - Divulgação/Flamengo

Publicado 31/01/2023 16:41

Rio - O Flamengo perdeu a sua primeira grande decisão no ano, contra o Palmeiras, no último sábado (28), pela Supercopa do Brasil. Nesta segunda (30), Gabriel Menino, autor de dois dos quatro gols do Alviverde na partida, falou sobre a forma de jogar de Gabigol, que também marcou duas vezes no confronto.

Gabriel Menino provocou Gabigol após marcar o seu primeiro gol na decisão da Supercopa do Brasil Reprodução/TV Globo

"Conheço o Gabigol. A gente sabe que ele é folgado, gosta de zoar, mas ultimamente quem está zoando é o Palmeiras. Eu estava até falando com meu pai, é bom ter cara assim, ousado, que provoca… Deixa um clima de jogão, um ambiente gostoso", disse, em entrevista ao programa "Arena SBT".

Os "Gabrieis", inclusive, se desentenderam durante o duelo do último sábado. Isto porque, Gabriel Menino não gostou da atitude de Gabigol em comemorar seu primeiro gol em frente à torcida do Palmeiras. No calor da discussão, ambos se xingaram e foram contidos pelos seus respectivos companheiros de equipe.

Passado o duelo da Supercopa, o Flamengo tenta virar a chave para o Mundial de Clubes da Fifa. Antes, no entanto, o Rubro-Negro tem um compromisso válido pelo Campeonato Carioca na agenda. Trata-se do duelo com o Boavista, nesta quarta-feira (1), às 21h10, no Maracanã, pela sexta rodada da competição.