Rodolfo Landim - Paula Reis / Flamengo

Rodolfo LandimPaula Reis / Flamengo

Publicado 31/01/2023 12:37

Wesley Divulgação / Flamengo Rio - O Barcelona desistiu de contratar o lateral-direito Wesley, de 19 anos, promessa das categorias de base do Flamengo. Segundo o jornal espanhol "Sport", as negociações foram encerrados e não existe possibilidade de serem retomadas.

De acordo com o veículo, o Barcelona não conseguiu atender as exigências do Flamengo. O Rubro-Negro queria 2 milhões de euros (R$ 11 milhões na cotação atual) para negociar o jogador, valor muito acima do que os espanhóis estavam dispostos a pagar.

A ideia do Barcelona era contratar Wesley para o time B e promovê-lo à equipe principal na próxima temporada. Sem o brasileiro, o time catalão deve ir atrás do mexicano Julián Araujo, jogador do Los Angeles Galaxy.