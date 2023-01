Campo do CT Ninho do Urubu - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 30/01/2023 17:41

Rio - O Ninho do Urubu contará com muitas novidades em 2023. De acordo com o site "GE", o clube pretende finalizar em março a construção do campo 9, que possuirá material sintético e fica localizado em frente ao módulo do futebol profissional.

Só neste mês, o Rubro-Negro já inaugurou três novas estruturas em seu Centro de Treinamento. Foram construídas uma nova academia para base, uma ampliada sala de fisiologia e o campo 6, que também é de grama sintética e será destinado às categorias inferiores.

Além dos campos 6 e 9, o campo 8, inaugurado em 2021, também possui grama sintética. No entanto, o campo 9 terá um material um pouco diferente em relação aos outros. A grama será trazida pela empresa italiana Limonta e é novidade no futebol brasileiro.

Em breve, o Flamengo também pretende construir um miniestádio no Ninho do Urubu para 2 mil pessoas. O local, que deve ficar conhecido como campo 0, servirá para jogos do futebol feminino e da base. A expectativa é que a inauguração seja em 2024.