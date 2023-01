João Gomes assinou com o Wolverhampton, da Inglaterra - Divulgação/Wolverhampton

Publicado 30/01/2023 14:45

Rio - O volante João Gomes foi anunciado no Wolverhampton, da Inglaterra, nesta segunda-feira (30). O diretor esportivo do clube inglês, Matt Hobbs reforçou que o desejo do brasileiro, que também recebeu proposta do Lyon, de atuar pelo clube inglês fez total diferença no rumo das negociações com o Flamengo.

"Parece que já faz uma eternidade, mesmo que só tenham se passado algumas semanas. Na verdade, tudo começou em agosto de 2021, quando nosso coordenador de escotismo Elliot Sutcliffe, que cobria a América do Sul na época. Quando o viu pela primeira vez, desde o primeiro visionamento, disse que era de ficar de olho, com um perfil interessante. Assistimos a todos os seus jogos desde então e entramos em contato com seu agente na última janela para ver qual era a situação, então ele sempre foi um jogador em nossa lista, que gostaríamos de contratar em algum momento", destacou o diretor, em entrevista ao portal do Wolves.

Hobbs admitiu que o Wolverhampton dava o negócio como certo e acabou sendo surpreendido com a proposta do Lyon. No fim, o acordo com o final feliz para os ingleses prevaleceu.

"Está bem divulgado que pensávamos que tínhamos um acordo fechado algumas semanas atrás, mas o que tem sido ótimo, e provavelmente o que fechou o acordo, foi o jogador. Ele recusou uma oferta mais lucrativa em outro clube porque sempre disse que deu sua palavra, sempre quis vir para o Wolves desde que conversamos com Julen e eu, então ele manteve sua palavra e permaneceu forte. Se o jogador não tomasse a postura que ele fez, não estaríamos nessa situação", finalizou Matt Hobbs.

Na operação, o Flamengo receberá 18,7 milhões de euros (cerca de R$ 103 milhões). Além disso, o Rubro-Negro pode receber mais 1,5 milhão de euros (R$ 8,2 milhões) por metas a serem batidas por João Gomes no clube inglês.