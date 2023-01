Vitor Pereira - Marcelo Cortes /Flamengo

Vitor PereiraMarcelo Cortes /Flamengo

Publicado 30/01/2023 13:38

Rio - O apresentador Milton Neves fez duras críticas ao técnico Vítor Pereira, do Flamengo, por conta da atuação da equipe na derrota por 4 a 3 para o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, no último sábado. Em seu blog no "UOL", o jornalista detonou o técnico português e lamentou a opção do Rubro-Negro para substituir Dorival Júnior.

"Enquanto o Palmeiras tem um piloto de nave espacial dirigindo um ótimo jato executivo, o Flamengo, que é um Boeing, tem um piloto com brevê para comandar, no máximo, um teco-teco", escreveu Milton.

"Foi um jogão no Mané Garrincha, 4 a 3 não é para ser esquecido com facilidade, e o Flamengo até poderia ter vencido, mas o resultado sinaliza que a diretoria rubro-negra fez uma tremenda besteira. Trocou o ótimo Dorival júnior, hoje nota 9,01 por um Vitor Pereira nota 2,56", completou.

Agora, o Flamengo vira a chave e passa a focar no Mundial de Clubes. Antes de embarcar para o Marrocos, o time carioca enfrenta o Boavista, na próxima quarta-feira, às 21h10, pelo Campeonato Carioca, no Maracanã.