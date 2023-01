Palmeiras x Flamengo pela Supercopa do Brasil: Gabriel Menino fez o gol do título, confirmado pelo VAR - SERGIO LIMA / AFP

Palmeiras x Flamengo pela Supercopa do Brasil: Gabriel Menino fez o gol do título, confirmado pelo VARSERGIO LIMA / AFP

Publicado 29/01/2023 16:18

A CBF disponibilizou o áudio do VAR o quarto gol do Palmeiras na vitória por 4 a 3 pela Supercopa do Brasil, que foi motivo de reclamações do técnico Vítor Pereira e dos torcedores do Flamengo. Os árbitros envolvidos na partida não consideraram que Mayke, impedido, atrapalhou o goleiro Santos no chute de Gabriel Menino.



Enquanto o VAR revê o lance, Wilton Sampaio fala do campo: "Momento algum atrapalha. Estava atrás".



Na sequência, após os replays, o responsável pelo VAR, árbitro Rodrigo D'Alonso Ferreira confirma:

"Não atrapalha, ele tira a mão sem questionamento algum. Não atrapalha em nenhum momento, tá? Bola extremamente longe dele, tá? Não tem nenhuma interação que interfira nele. Ele (Mayke) está atrás do Santos".

O lance garantiu o título para o Palmeiras, que nos últimos anos levou a melhor sobre o Flamengo em duas finais: além desta de sábado (28), foi campeão da Libertadores de 2021 na prorrogação.



Já o Flamengo venceu o Palmeiras nos pênaltis pela Supercopa do Brasil de 2021.