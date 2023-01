Vítor Pereira terá tempo para ajustar problemas do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 29/01/2023 14:19

O sistema defensivo foi o principal ponto da derrota do Flamengo por 4 a 3 para o Palmeiras, pela Supercopa do Brasil, mas não foi o único problema. Apesar dos três gols marcados, o Rubro-Negro também sofreu na parte ofensiva, sem conseguir ficar muito tempo com a bola e criar muitas jogadas, como costumava fazer em 2021. A parte física também pesou. Essas são algumas das questões que o técnico Vítor Pereira terá de trabalhar até o Mundial de Clubes.



Afinal, no primeiro grande teste após dois jogos sem grande dificuldade no Campeonato Carioca, o time principal do Flamengo mostrou que ainda não está pronto para a semifinal do dia 7.



"Nós temos construído aos pouquinhos. Se preparar para um jogo desse jogando o Carioca, aproveita-se muito pouco. Este jogo (contra o Palmeiras) foi importante para nós nos prepararmos para o Mundial. O nível competitivo foi muito mais alto. Vamos ter agora alguns dias, corrigir o que precisa e nos apresentarmos mais fortes", afirmou o treinador português.



Contando com a longa viagem ao Marrocos, marcada para a noite de quinta-feira (2), o Flamengo terá pouco mais de sete dias para treinar e ajustar os pontos que deixaram a desejar. A defesa, principalmente, assim como o posicionamento de Gerson e Thiago Maia no meio, e a produção ofensiva.



"No primeiro tempo entramos num jogo sempre acelerado, sem acalmar e ficar com a bola. Também ficamos sofrendo porque não tínhamos a bola", avaliou Vítor Pereira, em relação ao ataque.



O português também explicou que as substituições foram muito em função da questão física:

"As nossas substituições são sempre no sentido de perceber quem está com dificuldades físicas. O Gerson teve muito que fechar o lado esquerdo, correu muito e se desgastou muito. Defensivamente, se desgastou mais do que devia e não conseguiu ficar fresco para ajudar. O Arrascaeta também estava desgastado. Com o Palmeiras fechado lá atrás, achamos que precisávamos de jogadores mais frescos no um contra um".