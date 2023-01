Gabigol fez dois gols pelo Flamengo contra o Palmeiras na decisão da Supercopa do Brasil - Divulgação/Flamengo

Publicado 28/01/2023 19:48

A tensão do disputado jogo entre Flamengo e Palmeiras acabou sendo exalada para fora de campo após a vitória do clube paulista sobre o carioca por 4 a 3 na disputa da Supercopa, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.



No final do jogo, um torcedor presente nas arquibancadas da torcida do Palmeiras arremessou um celular na direção de Gabigol, do Flamengo, após o título alviverde. A imagem foi flagrada pelo "ge".



O atacante, que estava saindo do campo, não foi acertado pelo aparelho, mas pegou o celular, riu e o arremessou no chão. Apesar do incidente, o jogador não se envolveu em qualquer tipo de confusão e seguiu normalmente para dar entrevista.

Gabigol marcou dois gols na derrota do Flamengo para o Palmeiras por 4 a 3, e provocou torcedores alviverdes no primeiro feito, exibindo sua camisa com o número e seu nome para a maior torcida organizada do clube paulista.