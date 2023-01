Marcos Braz - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 28/01/2023 17:24

O Flamengo está buscando um substituto para João Gomes, recentemente vendido ao Wolverhampton, da Inglaterra, de acordo com o vice-presidente de futebol do clube, Marcos Braz. Em entrevista à "Central do ge" antes da Supercopa contra o Palmeiras, em Brasília, Braz afirmou que a venda do jogador proporciona a possibilidade de fazer uma nova contratação.



"Flamengo está sempre atento ao mercado. As pessoas têm que entender que se hoje o Flamengo erra uma contratação e o jogador tem quatro, cinco anos de contrato é perigo ficar em cima do contrato, isso acontece nos clubes lá de fora, Bayern, Real Madrid... Não foi no tempo que acreditamos que seria (a saída de João Gomes), antes do Mundial, mas ainda temos toda uma temporada pela frente, vamos criar toda uma musculatura", explicou.



O novo treinador do Flamengo, Vítor Pereira, já havia comentado sobre a necessidade de encorpar o elenco. Braz destacou que é preciso ter inteligência na hora de fazer as contratações.



"Desde o primeiro momento tinha uma demanda do técnico, mas às vezes não se consegue fazer essa contratação da maneira e rapidez que queríamos. O importante é deixar claro que o Vítor, mesmo falando de contratações, acredita muito no elenco", afirmou.

João Gomes foi negociado em definitivo com o Wolverhampton, da Inglaterra, por cerca de 18,5 milhões de euros (R$ 101,9 milhões) e assinou contrato de cinco anos com seu novo clube.