Vítor Pereira x Abel Ferreira - Divulgação

Vítor Pereira x Abel FerreiraDivulgação

Publicado 28/01/2023 08:00

Rio - A disputa da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado (28), em Brasília, marcará o encontro de dois velhos conhecidos: Vítor Pereira e Abel Ferreira. Os dois treinadores portugueses chegam à disputa do primeiro título do ano em momentos diferentes. O primeiro, recém-chegado ao time carioca, tenta sua primeira conquista no Brasil para seguir com confiança ao Mundial de Clubes, enquanto o palmeirense busca o único título a nível nacional que não conquistou com o Verdão nos últimos anos.

Apesar de serem compatriotas, Abel e Vítor, curiosamente, nunca se enfrentaram em Portugal. O primeiro duelo entre os dois treinadores só veio a acontecer no ano passado, quando o técnico do Flamengo chegou ao Brasil para comandar o Corinthians. Ao longo de 2022, os portugueses se encontraram em três oportunidades, sendo uma pelo Paulistão e duas pelo Brasileirão. Abel saiu vitorioso em todos os confrontos.

VÍTOR PEREIRA BUSCA SUCESSO NO BRASIL

Em sua primeira final com o Flamengo, Vítor Pereira tenta se firmar entre os grandes técnicos do momento no futebol brasileiro. No ano passado, o treinador conseguiu levar o Corinthians à final da Copa do Brasil, justamente contra o Flamengo, que na época era comandado por Dorival Júnior. No segundo jogo da decisão, no Maracanã, o treinador até conseguiu fazer com que o Timão jogasse melhor no empate em 1 a 1, mas acabou derrotado nos pênaltis.

Além da final da Copa do Brasil, Vítor Pereira também conseguiu uma boa campanha com o Corinthians no Brasileirão. O time paulista terminou a competição na quarta colocação, conquistando a vaga direta para a Libertadores deste ano. Apesar de não ter feito um ano ruim, o estilo de jogo do treinador foi criticado em alguns momentos durante seu primeiro ano no Brasil, imagem que agora ele luta para mudar no Flamengo.

ABEL X FLAMENGO

Do outro lado, mesmo com o bom histórico diante de seu oponente, Abel Ferreira terá que driblar seu retrospecto ruim contra o Flamengo. Desde que chegou ao Brasil, o treinador do Palmeiras enfrentou o time carioca em sete oportunidades. Foram três derrotas, três empates e apenas uma vitória, o que lhe dá um aproveitamento de 28,57%.

Vale destacar que o único triunfo do português sobre o Rubro-Negro foi na final da Libertadores de 2021, quando venceu por 2 a 1 com um gol de Deyverson na prorrogação e ficou com o título.

O QUE ESTÁ EM JOGO

Na Supercopa do Brasil deste ano, o Flamengo buscará seu terceiro título desde que o torneio foi retomado pela CBF, em 2020. O Rubro-Negro disputou todas as decisões desde então, ficando com o troféu em 2020 e 2021, ao bater, respectivamente, Athletico-PR e Palmeiras. No ano passado, o time carioca foi derrotado pelo Atlético-MG.

O Palmeiras, por sua vez, tentará o título inédito do torneio. Apesar dos grandes títulos que conquistou nos últimos anos, o Verdão nunca conseguiu levantar a Supercopa.