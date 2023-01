Vitor Pereira durante treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Vitor Pereira durante treino do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/01/2023 21:34

Um dia antes da final da Supercopa do Brasil, o treinador Vitor Pereira falou sobre suas expectativas para o jogo decisivo deste sábado (28) contra o Palmeiras. De acordo com o Mister, o sentimento é de motivação para um 'jogo grande entre duas equipes fortes' que ele quer ganhar.

"Motivado. Jogo grande entre duas equipes fortes, com argumentos coletivos e individuais. Portanto, estádio cheio para uma final que eu espero que seja bem jogada e espero ganhar. Eu acredito que com a experiência e com a forma como venho direcionando os trabalhos que a equipe vai se apresentar preparada para enfrentar o Palmeiras", afirmou.

VP também aproveitou para elogiar o trabalho de Abel Ferreira no comando do Palmeiras. O treinador rubro-negro equiparou as duas equipes como não só as melhores do país, mas também do continente.

"O Palmeiras é uma equipe muito bem trabalhada pelo Abel. È um trabalho que já vem de alguns anos, habituado a ganhar e lutar por finais. O Flamengo igualmente. Dois clubes que se estruturam para chegar a este momento e serem considerados os clubes mais fortes do Brasil e provavelmente da América do Sul", encerrou.