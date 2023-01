Léo Moura revelou atrito com Vanderlei Luxemburgo antes de sua saída do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Rio - Jogador com mais de 500 partidas com a camisa do Flamengo, Léo Moura encerrou a trajetória no clube em 2015 após 10 anos de clube. Em entrevista ao 'Podpah', nesta semana, o ex-jogador revelou que não queria deixar o clube naquele momento, mas tomou a decisão após atrito com o técnico Vanderlei Luxemburgo, comandante da equipe na época.

"Meu sonho era encerrar a carreira no Flamengo. O início, meio e fim. Aconteceram algumas coisas com o Vanderlei Luxemburgo na época, que eu vi que estava sendo colocado de escanteio. Eu não estava tendo o respeito que eu achei que a diretoria e ele deveriam ter comigo. Eu observei aquilo tudo e não expus para ninguém", começou Léo Moura.



"Eu sempre saía de casa com vontade de treinar, feliz. Naquela época, já estava "Tenho que ir lá de novo, olhar para o cara (Luxemburgo)". Me tirou um jogo, tirou outro, me deixava no banco... E fez isso injustamente, porque eu sempre mantive a regularidade. Só que a torcida cobrava a minha volta. Aí apareceu uma oportunidade nos Estados Unidos e fui embora, ganhando cinco mil dólares, menos que ganhava no Flamengo", completou.

Léo Moura ainda revelou que se precipitou na decisão, porque Luxemburgo deixou o clube pouco mais de um mês após a saída do lateral. Após deixar o Rubro-Negro, jogou por Fort Lauderdale Strikers, FC Goa, Metropolitano, Santa Cruz, Grêmio e Botafogo-PB. Antes do Flamengo, defendeu Botafogo, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Braga e Fluminense.