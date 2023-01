Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, demonstrou confiança no título da Supercopa do Brasil - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, demonstrou confiança no título da Supercopa do BrasilGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 27/01/2023 16:21

Rio - O Flamengo embarcou nesta sexta-feira (27) para Brasília, onde disputará a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no sábado (28), às 16h30, no Estádio Mané Garrincha. Na chegada ao aeroporto o vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz falou sobre as suas expectativas para o confronto decisivo contra o Palmeiras.

"O Flamengo chega bem treinado, bem tranquilo. Um jogo importante, uma competição importante, contra um adversário que a gente vem disputando vários títulos. Não tem gosto nenhum de vingança até porque o título que disputamos contra eles na Libertadores, já ganhamos na sequência da competição. Somos o atual campeão. Mas, acho que vai ser um grande jogo e se Deus quiser o Flamengo vai ser campeão", destacou Marcos Braz.

Para o confronto, a comissão técnica do Flamengo optou por levar todo o elenco principal, incluindo Bruno Henrique e Victor Hugo, que estão entregues ao departamento médico, e Rodrigo Caio que ainda está em fase de readaptação após grave lesão no joelho.

O Rubro-Negro brigará pelo seu terceiro título da competição, enquanto o Alviverde, vice-campeão em 2021, buscará o triunfo inédito.