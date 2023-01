Cleber Machado (E), Galvão Bueno e Luis Roberto - TV Globo/João Miguel Junior

Publicado 27/01/2023 13:53

A TV Globo bateu o martelo e definiu quem será o narrador da decisão da Supercopa do Brasil, entre Palmeiras e Flamengo. Cleber Machado comandará a partida entre os rivais neste sábado, interestaduais, no Mané Garrincha, em Brasília.

Atuais campeões da Série A do Brasileirão e da Copa do Brasil, respectivamente, Palmeiras e Flamengo se reencontram no torneio após dois anos.

A final será mais um capítulo da rivalidade recente - e crescente - dos principais vencedores das últimas temporadas do futebol brasileiro e sul-americano. O Alviverde busca dar o troco no Rubro-Negro depois da derrota nas penalidade na decisão de 2021.

Pelo lado do Flamengo, o time carioca deseja devolver a derrota sofrida na final da Libertadores de 2021, partida marcada pela falha do meio-campista Andreas Pereira.

Palmeiras e Flamengo decidem a Supercopa do Brasil 2023 neste sábado, dia 28 de janeiro. A partida será às 16h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, com transmissão da TV Globo e do Sportv.