Vítor Pereira durante treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Vítor Pereira durante treino do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 27/01/2023 08:00

O Mundial de Clubes está cada vez mais perto, e o Flamengo ainda tem uma posição em aberto no time: a lateral direita. Dessa forma, o desempenho na Supercopa do Brasil, que é o primeiro grande desafio do Rubro-Negro no ano, pode indicar quem larga na frente pela vaga.

Com a saída de Rodinei, Varela e Matheuzinho são as opções no elenco para o técnico Vítor Pereira. Depois de defender a sua seleção na Copa do Mundo do Catar, o uruguaio começou o ano como o titular do Fla, mas não conseguiu corresponder às expectativas.

O camisa 34, por sua vez, aproveitou as chances e ganhou oportunidade entre os titulares no jogo contra o Nova Iguaçu, o último do time principal antes da Supercopa. Até aqui, Matheuzinho já soma três assistências na temporada.

"É importante termos dois jogadores por posição, eu diria que até três, pela experiência que tive do ano passado. Temos que estar atentos, neste momento, à nossa base para encontrar um terceiro lateral, no sentido de estarmos preparados para uma lesão. As características são diferentes, e nós tentamos por ao serviço do coletivo aquilo que são as características individuais de cada um. A competitividade é boa para a equipe", disse o técnico Vítor Pereira, em coletiva de imprensa após a vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu.

Essa competitividade, aliás, é bem vista também entre os jogadores. Em recente entrevista à FlaTV, Matheuzinho elogiou Varela e destacou que a disputa pela titularidade ajuda o Flamengo e ainda tira o melhor de cada um deles.

"Ele (Varela) estava na Copa do Mundo, é titular da seleção uruguaia. Isso é importante para mim e para ele, porque, os dois estando bem, faz bem para o Flamengo, mas também tirar o melhor de cada um. Acho que nós dois estamos elevando o nível na lateral. O que o professor optar, ótimo, mas é sempre querendo ser titular, porque sempre queremos jogar. Independentemente de quem esteja ali, tenho certeza que vai estar somando", analisou Matheuzinho.

AGENDA

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 16h30, no Estádio Mané Garrincha. O vencedor do confronto se sagra campeão da Supercopa.

Depois disso, o próximo compromisso é pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro enfrentará o Boavista na quarta-feira, às 21h10, no Maracanã.

Na sequência, o Fla vira a chave de vez para o Mundial de Clubes. A estreia acontecerá no dia 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília), contra o vencedor do confronto entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad AC, do Marrocos.