Mundial de Clubes será no MarrocosAFP

Publicado 26/01/2023 16:31

O Flamengo informou que iniciará a venda online do “Pacote Mundial”, com ingressos para os dois jogos do time no Mundial de Clubes da Fifa, a partir desta sexta-feira, às 10h, no site flamengo.superingresso.com.br . A comercialização termina na próxima segunda-feira ou até a carga disponibilizada pela Fifa se esgotar.

IMPORTANTE

As entradas do Pacote Mundial custam R$ 230 e são da “CAT2” (categoria 2). A retirada dos ingressos físicos, por sua vez, será feita somente no Marrocos e pelo titular do Nação Sócio-Torcedor.

Também vale destacar que não haverá escalonamento da venda. Dessa forma, todos os sócios estarão aptos a realizar a compra logo no momento da abertura.

Os sócios que tiverem interesse deverão comprar obrigatoriamente o pacote com entradas para os dois jogos do Fla na competição – tanto a semifinal quanto a final/disputa do terceiro lugar.

Além disso, cada sócio titular poderá adquirir, no máximo, dois pacotes – portanto, dois ingressos para cada partida do Rubro-Negro.

VEJA A NOTA COM INFORMAÇÕES DIVULGADA PELO FLAMENGO

Os sócios-torcedores que desejarem efetuar a compra deverão, obrigatoriamente, comprar o Pacote de Ingressos com entradas para os dois jogos do Flamengo no torneio (semifinal e final/disputa do terceiro lugar). Cada sócio-torcedor titular poderá comprar, no máximo, dois Pacotes, ou seja, dois ingressos para cada partida.



O pacote será disponibilizado com ingressos de CAT2, no valor de R$230,00, de acordo com as determinações e regras da FIFA. Informamos que o Flamengo realizará o pagamento antecipado pelos ingressos e, com isso, as taxas pela transferência para a entidade máxima do futebol já estão adicionadas ao valor do Pacote. O Clube reitera que não terá qualquer lucro ou benefício financeiro com o procedimento.



Após a confirmação da compra, serão gerados e-tickets (vouchers) no site de vendas, que deverão ser trocados pelos ingressos físicos de cada partida. Informamos que apenas o sócio-torcedor titular do plano do Nação e da compra poderá efetuar a retirada dos ingressos oficiais, não sendo aceitas procurações ou nenhum outro tipo de documento para troca por terceiros. Caso o sócio-torcedor compre dois Pacotes (totalizando R$460,00), por exemplo, ele (titular) deverá retirar todos os ingressos ao mesmo tempo. Esse é um benefício exclusivo, individual e intransferível para o sócio-torcedor, sem exceções.



Reforçamos, ainda, que a retirada será realizada exclusivamente no Marrocos, ou seja, não haverá pontos de troca no Brasil. Veja abaixo as datas e os locais de retirada dos ingressos (o endereço detalhado será informado posteriormente):



Dia 05/02 em Casablanca: 10h – 14h (horário local)

Dia 06/02 em Tânger: 14h – 18h (horário local)

Dia 07/02 em Tânger: 10h – 12h (horário local)

Dia 10/02 em Casablanca: 14h – 20h (horário local)



Destacamos que o processo de comercialização é de responsabilidade da FIFA e o Flamengo irá intermediar a venda de uma cota de ingressos com o objetivo de oferecer maior comodidade, facilidade e segurança para os seus sócios-torcedores, garantindo, assim, que todos os ingressos serão oficiais.



As atualizações dos endereços de trocas e outras eventuais informações adicionais serão divulgadas após o encerramento das vendas, que ocorrerá 0h de segunda-feira (30/01) - ou até a carga se esgotar.

AGENDA

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes no dia 7 de fevereiro, às 16h (de Brasília), no Tangier Stadium. O adversário será o vencedor do confronto entre Al-Hilal, da Arábia Saudita, e Wydad AC, do Marrocos.