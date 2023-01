Lorran - Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Lorran - FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 25/01/2023 16:56

Lorran não escondeu a felicidade por ter se tornado o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Flamengo. O fato foi alcançado na última terça-feira, no empate em 1 a 1 com o Bangu no Estádio Raulino de Oliveira, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Nas redes sociais, o jovem atacante comemorou o feito e ressaltou a satisfação e a honra por vestir a camisa do clube.

"16 anos 6 meses e 20 dias. Nem nos meus melhores sonhos imaginei marcar um gol que me colocaria na história do clube, como o jogador mais jovem a marcar como profissional pelo Flamengo. Satisfação e honra imensa vestir essa camisa. Que seja o primeiro de muitos outros que espero fazer para a Nação", escreveu o jogador.

Lorran, que é um dos principais destaques da base do Flamengo, é considerado uma joia pelo departamento de futebol. Em 2022, o jovem de 16 anos foi o artilheiro do sub-17, com 17 gols. Estima-se que o atleta tenha uma multa rescisória avaliada em R$ 280 milhões.