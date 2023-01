Rodrigo Caio - Marcelo Cortes/flamengo

Publicado 25/01/2023 09:00 | Atualizado 25/01/2023 09:08

Rio - O empate por 1 a 1 contra o Bangu, em Volta Redonda, foi muito especial para o zagueiro Rodrigo Caio. O jogador, de 29 anos, voltou a entrar em campo após mais de seis meses. Ao fim da partida, o defensor comemorou a possibilidade de voltar a jogar futebol.

"Mais um obstáculo superado, isso para mim é o mais importante. Poder voltar a jogar, voltar a me sentir vivo novamente, porque é o que eu amo fazer, amo jogar futebol, amo estar dentro de campo e é isso que me deixa feliz", disse em entrevista à FlaTV.

Rodrigo Caio vive problemas físicos no joelho desde 2020. Porém, a temporada de 2022 foi a mais complicada desde que chegou ao Flamengo. Ele só conseguiu entrar em campo em apenas 12 jogos, sendo o último em julho contra o Corinthians. O defensor se submeter a duas operações. Sobre a partida contra o Bangu, Rodrigo Caio elogiou a equipe adversária.

"Um jogo difícil, um campo difícil para se jogar, a equipe do Bangu sabe jogar com a bola no chão, então, tivemos um pouco de dificuldade no começo, mas acredito que a equipe fez uma boa partida, ainda mais por ser jogadores que não estão acostumados a jogar estes tipos de jogos, com um pouco de pressão. Acredito que eles se saíram muito bem, merecíamos a vitória. Importante meu retorno, importante voltar a jogar e me sentir bem e isso é uma vitória para mim", opinou.