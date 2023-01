Di María - JUAN MABROMATA / AFP

Publicado 24/01/2023 17:33

Rio - Após fechar com Gerson e assinar um pré-contrato com o goleiro Agustín Rossi, o Flamengo busca novas oportunidades no mercado para reforçar seu elenco. Recentemente, Angel Di María, que está de saída da Juventus, da Itália, foi especulado no Rubro-Negro. Para o ex-jogador Mancuso, que defendeu o clube da Gávea em 1996 e 1997,o craque argentino deveria assinar com o Flamengo.

"Já pensou Di María, Gabigol e Pedro no ataque do Flamengo? Ele tem a cara do Flamengo. Falei para ele que, antes de voltar à Argentina, ele tem que jogar pelo Flamengo", revelou Alejandro Mancuso, em entrevista à Tropa Rubro-Negra, antes de completar:

"Se você me pergunta pelo Di María, ele tem condição de jogar no Flamengo. Ele é craque. Trabalhei com o Di María na Copa do Mundo de 2010, ele era um garoto, mas é um cara diferenciado. Coloca a camisa e joga. Ele é outro patamar, está acima da média. Quando se precisa dele, ele aparece. Em uma, duas ou três jogadas, ele faz (o gol)", concluiu o ex-jogador.

Angel Di María já está livre para assinar um pré-contrato com outra equipe. Na última temporada, o jogador esteve em campo em 31 oportunidades, marcando cinco gols e dando nove assistências para seus companheiros.