Rodrigo Caio está relacionado pela primeira vez na temporadaMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/01/2023 19:26

Rio - O Flamengo terá grandes novidades na escalação para o confronto com o Bangu, nesta terça-feira (24), às 21h10, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Entre as mudanças, está a volta do zagueiro Rodrigo Caio e a estreia como titular do meia Lorran, de 16 anos, que é considerado uma das principais joias do clube.

Lorran fará sua estreia como titular no profissional do Flamengo Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Preservando grande parte dos jogadores para o duelo com o Palmeiras, neste sábado (28), pela Supercopa do Brasil, Vítor Pereira deve levar a seguinte equipe a campo: Matheus Cunha, Wesley, Rodrigo Caio, Cleiton e Marcos Paulo; Igor Jesus, Evertton e Lorran; Thiaguinho, Werton e Mateusão.

Rodrigo Caio, que será o capitão da equipe, não entra em campo desde o dia 10 de julho de 2022. Na ocasião, o defensor esteve em campo durante 23 minutos na derrota do Rubro-Negro para o Corinthians, por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Já o jovem Lorran se destacou nas partidas do sub-20 do clube. No começo deste ano, o meia de 16 anos esteve no elenco que começou disputando a Copa São Paulo de Futebol Júnior, e foi o autor dos dois gols do Flamengo na vitória sobre o Aparecidense-GO.