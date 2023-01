Rodolfo Landim - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rodolfo LandimGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 23/01/2023 17:20 | Atualizado 23/01/2023 17:51

Rio - A lateral direita do Flamengo conta atualmente com Matheuzinho e Gillermo Varela como opções para Vítor Pereira. E uma grande revelação para a posição poderá ser negociada pelo clube carioca. De acordo com informações do portal "globoesporte.com", Wesley, de 19 anos, pode ser emprestado ao Barcelona.

Wesley Divulgação / Flamengo

No total, o jogador tem quatro partidas como profissional, tendo estreado na esquipe de cima em 2021, na derrota 2 a 0 para o Atlético-GO, na última rodada do Brasileiro daquele ano. Apesar da derrota, Wesley recebeu elogios pelo desempenho.

Recentemente o lateral-direito renovou seu contrato com o Flamengo. O vínculo anterior era válido até dezembro de 2023. Agora, Wesley assinou até o fim do ano de 2025.