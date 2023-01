Matheuzinho - Divulgação / Flamengo

Publicado 23/01/2023 16:43

Rio - O lateral-direito Matheuzinho, de 22 anos, iniciou a temporada de 2023 como titular. Em entrevista à FlaTV, o jovem falou sobre como o trabalho de Vítor Pereira tem potencializado suas características ofensivas. Ele afirmou que o esquema do português dá liberdade para os laterais.

"O Vítor Pereira tem uma tática que me ajuda a chegar com facilidade. Tanto eu quanto os outros laterais que estão em campo. Então, eu vou ser muito acionado. Quando acontece, eu tento acertar o máximo possível porque sei que os atacantes vão aproveitar as chances", afirmou.

Outra característica tática do Flamengo neste começo de ano é a marcação alta. Matheuzinho afirmou que essa foi uma estratégia pedida pelo treinador para que o Rubro-Negro se canse menos nas partidas.

"A marcação alta, é uma marca do nosso time, uma marca do Vítor. Porque a gente tem como objetivo sempre estar com a bola no pé. A gente descansa mais e tem maior possibilidade de vencer", disse.