André Ceciliano, presidente da Alerj, vazou imagens da nova camisa do Flamengo - Reprodução/Instagram @dep.andrececiliano

Publicado 23/01/2023 16:16 | Atualizado 23/01/2023 16:23

Rio - O deputado André Ceciliano (PT), presidente da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) publicou em uma rede social, nesta segunda-feira (23), imagens do uniforme do Flamengo para a temporada de 2023.

O modelo tem causado muita polêmica nos últimos dias. Isto porque, na votação do conselho que definiu qual seriam os uniformes do Flamengo para esta temporada, a primeira camisa possuía as mangas pretas. No entanto, a Adidas apresentou mangas vermelhas, desagradando aos torcedores, e, especialmente, alguns conselheiros do clube.

O novo primeiro uniforme do Flamengo estará a venda a partir do dia 27 de janeiro, nas lojas físicas e virtuais do clube e da Adidas, pela preço de R$ 349,90. O modelo será utilizado pelos jogadores apenas no dia 7 de fevereiro, na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa.