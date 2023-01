Flamengo sondou a situação de atacante do Al Nassr - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 23/01/2023 14:43

Rio - Cria da base do Bahia e com passagem pelo Vasco, o atacante Anderson Talisca encaminhou sua renovação com o Al Nassr, da Arábia Saudita. O jogador, que estava sendo especulado no Flamengo e no Corinthians, receberá um aumento salarial para extender seu vínculo até o fim de 2027. A informação é do portal "UOL".

Anderson Talisca encaminhou a renovação de contrato com o Al Nassr Reprodução/Instagram AndersonTalisca

Talisca, inclusive, foi o autor do gol da vitória do Al Nassr sobre o Al-Ettifaq, no último domingo (22), em jogo que ficou marcado pela estreia de Cristiano Ronaldo no clube árabe. O duelo ainda contou com a participação de dois ex-jogadores do Flamengo, que enfrentaram CR7 e Anderson Talisca: o goleiro Paulo Victor e o atacante Vitinho.

O atacante brasileiro chegou ao Al Nassr desde 2021, quando deixou o Guangzhou FC, da China, para acertar com o clube árabe. Na última temporada, Anderson Talisca entrou em campo em 30 oportunidades, marcou 21 gols e deu duas assistências para seus companheiros.