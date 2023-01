Filipe Luís - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/01/2023 10:00

Rio - Jogador mais experiente do atual elenco do Flamengo, Filipe Luís, de 37 anos, fez na goleada contra o Nova Iguaçu a sua primeira partida na temporada. Em vídeo divulgado pelo perfil oficial do clube carioca, o veterano agradeceu os funcionários do departamento médico do Rubro-Negro. O lateral admitiu que teve receio de não conseguir mais jogador futebol, após se lesionar na final da Libertadores do ano passado.

"Eu queria agradecer, primeiro, o Departamento Médico do Flamengo, que os fisioterapeutas ficaram comigo aqui durante as férias, trabalhando, me dando forças para voltar a jogar futebol. Eu, realmente, tive medo, e esses caras ficaram comigo aqui a todo momento. Momentos difíceis. Agradecer a todos vocês", afirmou.

A contusão de Filipe Luís foi no joelho esquerdo e ocorreu no primeiro tempo da final da competição. Ayrton Lucas entrou em seu lugar e foi decisivo para a conquista do título do Flamengo sobre o Athletico-PR.