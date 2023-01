Arrascaeta pode se tornar cidadão brasileiro - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/01/2023 16:20 | Atualizado 23/01/2023 16:23

Rio - No começo de 2023, o Flamengo iniciou o processo para tirar a cidadania brasileira de Arrascaeta. Apesar de ainda não ter sido finalizado, o uruguaio já se considera cidadão do país. Nas redes sociais, o jogador publicou fotos com uma legenda dizendo que já se sente 'muito carioca'. A postagem chamou a atenção do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que concordou com o rubro-negro.

Sabe tudo esse uruguaio. Carioca na alma e no coração. Bora providenciar essa cidadania! https://t.co/XGgH2ha69x — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 23, 2023

Caso Arrascatea consiga tirar a cidadania brasileira, o Flamengo abriria uma vaga para estrangeiro no elenco. Esse fator seria importante para o clube porque a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) permite a utilização de cinco jogadores estrangeiros nos campeonatos. Atualmente, o técnico Vítor Pereira tem os chilenos Erick Pulgar e Arturo Vidal e os uruguaios Varela e Arrascaeta.

Giorgian de Arrascaeta poderia se tornar cidadão brasileiro desde 2020. O uruguaio chegou ao Cruzeiro em 2015, e a legislação exige "ter residência em território nacional, pelo prazo de quatro anos".