Michael no banco de reservas após machucar a panturrilha esquerdaFoto: Reprodução/Redes Sociais

Publicado 23/01/2023 11:58

O atacante do Al Hilal, Michael ficou muito abalado ao ser substituído na vitória por 2 a 1 sobre o Abha, no último domingo, pelo Campeonato Saudita. Aos 12 minutos do segundo tempo, o ex-jogador do Flamengo sentiu dores na panturrilha esquerda, precisou deixar o campo e não segurou as lágrimas no banco de reservas.

O Al-Hilal pode ser um dos adversários do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, no dia 7 de fevereiro. Os árabes vão disputar as quartas de final no próximo dia 4 em jogo contra os marroquinos do Wydad Casablanca.

Michael está no Al Hilal desde que deixou o Flamengo, em janeiro de 2022. Pela equipe de Riade, ele soma 34 jogos, seis gols e seis assistências. Já no Rubro-Negro, entre 2020 e 2022, ele fez 105 partidas, marcou 23 gols e deu 14 passes para gols.