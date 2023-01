Vítor Pereira aponta principais desafios no Flamengo neste Campeonato Carioca - Reprodução

Publicado 22/01/2023 11:13 | Atualizado 22/01/2023 14:10

Rio - Apesar da goleada por 5 a 0 sobre o Nova Iguaçu neste sábado, o Flamengo está com seus pés no chão. O técnico Vítor Pereira reforçou que ainda há muito trabalho a ser feito e que o grande desafio do time é melhorar no balanço defensivo após perder a bola.

"Em termos ofensivos, essa equipe, se bem estimulada, eles têm capacidade para criar problemas para qualquer equipe. O meu desafio é fazer essa equipe defender bem em todos os momentos, quando perdermos a bola. Esse balanço defensivo exige uma agressividade quando perdemos a bola, ter gente na zona da bola para pressionar. Isso tem que ser algo automático para eles", disse e completou:

"Há equipes que vão nos impor dificuldades, precisamos saber defender. Há momentos em que vamos pressionar alto, há momentos em que precisamos perceber quando ir para um bloco médio ou para um bloco baixo. É algo que precisamos evoluir", concluiu.

Líder do Campeonato Carioca com 10 pontos, o próximo compromisso do Flamengo é contra o Bangu, nesta terça-feira, às 21h10, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.