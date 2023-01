Filipe Luís - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 21/01/2023 18:34

Rio - A goleada de 5 a 0 do Flamengo sobre o Nova Iguaçu, neste sábado (21), no Maracanã, marcou o retorno de Filipe Luís aos gramados. Sem atuar desde que se lesionou na final da Libertadores, no fim de outubro, o lateral comemorou o fato de ter conseguido atuar os 90 minutos, mas admitiu que sentiu a parte física.

"Muito feliz, mas muito cansado. Quase três meses desde a Libertadores, uma lesão raríssima. Pouco a pouco vou pegando a forma. A nossa equipe começou forte a pré-temporada, não consegui fazer os primeiros treinos. Aos poucos, vou pegando o ritmo deles", disse o camisa 21 à Band, na saída de campo.

"O importante são os movimentos que fizemos no campo, ofensiva e defensivamente. Resultado a gente não controla, a gente controla a forma de jogar. Aproximação, time compacto. É um sistema muito difícil, e precisamos de tempo. Estamos vendo no campo o empenho de todo mundo", completou.

Com o resultado, o Flamengo se mantém na liderança do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro acumula 10 pontos, mas tem um jogo a mais em relação aos adversários. O time de Vítor Pereira volta a campo na próxima terça-feira, às 21h10, contra o Bangu, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.