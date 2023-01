João Gomes no treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/01/2023 12:34

Rio - Com o futuro de João Gomes ainda indefinido, o Flamengo optou por reintegrar o volante ao seu elenco. O jogador voltou a treinar no Ninho do Urubu na última sexta-feira, mas ficará de fora da partida deste sábado, contra o Nova Iguaçu, às 16h, no Maracanã. As informações são do site "GE".

Nos últimos dias, João Gomes recebeu ofertas de Wolverhampton, da Inglaterra, e Lyon, da França. Como a saída parecia iminente, o Flamengo decidiu afastá-lo dos treinos, mas voltou atrás em meio à indefinição. Os ingleses oferecem cerca de R$ 96 milhões pelo volante, enquanto a proposta francesa é R$ 11 milhões maior.

A expectativa era de que o negócio por João fosse concretizado na última sexta-feira, o que não aconteceu. A tendência é que a situação seja resolvida nos próximos dias, mas o destino ainda é incerto. O Wolves foi quem chegou primeiro e recebeu sinal verde, mas o Lyon atravessou a negociação e pode levar a melhor.

A situação desagradou o Wolves, que tinha o acerto bem encaminhado. O time inglês, inclusive, pensou em desistir do negócio, mas ainda tem o desejo de contratar João Gomes.