Rogério Ceni sofreu forte pressão até ser demitido do Flamengo - ARQUIVO O DIA

Publicado 20/01/2023 17:31

Demitido em julho de 2021 do Flamengo, Rogério Ceni, atualmente no São Paulo, rasgou elogios aos jogadores do elenco rubro-negro. O treinador, inclusive, disse acreditar que, se ficasse no cargo atér o fim da temporada, conquistaria a Libertadores.



"Eles são de um nível técnico e concentração impressionantes. São demais. Eu preparava a preleção, fazia tudo, eles tinham tanta confiança na vitória...”, afirmou Ceni em entrevista à ESPN, complementando.



“Se eu continuasse no Flamengo naquele ano, nós seríamos campeões da Libertadores, eu acho. Dava para ganhar aquela Libertadores", afirmou.



Em 2021, Ceni sofria forte pressão por resultados, e acabou demitido após um funcionário ter áudio vazado criticando a relação do treinador com o departamento de futebol. Após sua saída, Renato Gaúcho assumiu o time e foi vice campeão da Libertadores, perdendo para o Palmeiras na prorrogação, em erro de Andreas Pereira.



"Fomos campeões do Brasileiro (2020), do Carioca, da Supercopa, aí veio aquele período de Copa América que saiu todo mundo e eu pedi dois jogadores para eles: Ademir que estava no América-MG e Felipe Anderson. Não deu para atender os pedidos. Eu sabia que sem os principais jogadores o time ia sofrer um pouco e perdemos alguns jogos. Aí a pressão é muito grande, mas eu só tenho coisas boas para falar do Flamengo. Três títulos em oito meses. É um clube diferente de trabalhar, como eu falei naquela época", completou.