Publicado 20/01/2023 12:25

Rio - Restando apenas oito dias para a Supercopa do Brasil, o técnico Vítor Pereira finaliza o planejamento para o duelo com o Palmeiras. Após conversa do treinador com a equipe de fisiologia do clube, foi definido que, no confronto com o Nova Iguaçu, neste sábado (21), o português escalaria jogadores com pouca minutagem no Campeonato Carioca.

Três jogadores do atual elenco ainda não estrearam no Estadual deste ano: o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Pablo e o lateral-esquerdo Filipe Luís. Os dois últimos devem iniciar o duelo de sábado na equipe titular.

Além deles, jogadores como Erick Pulgar, Marinho, Everton Cebolinha e Matheuzinho tiveram menos de 65 miuntos em campo, e podem também ser novidades. Arturo Vidal atuou por apenas 20 minutos, mas ficou de fora do duelo com o Madureira por conta de um desconforto muscular, e, por isto, deve ser preservado para a disputa da Supercopa e do Mundial de Clubes.

Flamengo e Nova Iguaçu se enfrentam neste sábado (21), às 16h, no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Carioca.