Troféu do Mundial de Clubes da FifaFifa/Divulgação

Publicado 20/01/2023 19:03

A Fifa divulgou nesta sexta-feira (20) todas as informações sobre a venda de ingressos do Mundial de Clubes e acabou com a ansiedade do torcedor do Flamengo que deseja acompanhar o time na competição.

A grande notícia são os preços reduzidos para os jogos da semifinal, inclusive do Rubro-Negro. Os ingressos irão custar R$ 50, R$ 76 e R$ 152 para a partida contra o vencedor do confronto entre Wydad Casablanca e Al Hilal. A estreia do Flamengo está marcada para o dia 7 de fevereiro, em Tânger.

Do outro lado da chave, o Real Madrid, que fará sua estreia na outra semifinal no dia 8 de fevereiro, ainda terá que aguardar por dois jogos para conhecer seu adversário. O Seattle Sounders aguarda o vencedor do duelo entre Al Ahly e Auckland City para definir quem irá enfrentar o time espanhol. A partida, inclusive, terá o mesmo valor dos ingressos.

Os ingressos para a final foram definidos com o valor um pouco acima. Os preços foram definidos entre R$ 101, R$ 152 e R$ 203, e quem comprar também ganhará ingresso para o jogo do terceiro lugar no formato de rodada dupla.