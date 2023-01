Agustín Rossi será jogador do Flamengo em 2023 - Divulgação/Boca Juniors

Publicado 21/01/2023 14:43

Rio - O goleiro Rossi deve ser companheiro de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita antes de se apresentar ao Flamengo. De acordo com a imprensa argentina, o Boca Juniors negocia o empréstimo do jogador ao Al Nassr até o fim de junho, quando acaba seu contrato com o time argentino.

Rossi é alvo do Al Nassr para suprir a ausência do titular Ospina, que está lesionado. O negócio ainda não está fechado, mas pode ser sacramentado nas próximas horas.

Após a derrota do Boca para o Racing na Supercopa da Argentina, o técnico Hugo Ibarra avisou que Rossi não jogaria mais pelo Boca devido ao pré-contrato que assinou com o Flamengo.

"Todos sabemos que uma equipe do Brasil comunicou sobre um pré-contrato firmado com Agustín. Nesse momento, decidi que nesse ano todos os jogadores têm que estar comprometidos com o clube 100%. Por isso a decisão. Só trabalho com 29, 30 jogadores, e os quero comprometidos", disse Ibarra.

Rossi passará a ser jogador do Flamengo no dia 1º de julho. O Flamengo tentou um acordo com o Boca pela liberação imediata do jogador, mas os argentinos se recusaram a negociar.