Gabigol marcou dois gols na goleada sobre o Nova Iguaçu - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/01/2023 19:02

Rio - Os dois gols marcados na goleada de 5 a 0 sobre o Nova Iguaçu, na tarde deste sábado (21), fizeram Gabigol atingir mais uma marca importante pelo Flamengo. O camisa 10 se tornou o 11º maior artilheiro da história do clube, com 136 gols, ultrapassando Tita.

Agora, Gabigol está a nove gols de ultrapassar Índio e entrar no top-10 de maiores goleadores da história do clube. A liderança é de Zico, com 507 gols, mais que o dobro de Dida, segundo colocado com 251.

Veja a lista:

1º - Zico: 507

2º - Dida: 251

3º - Henrique Frade: 213

4º - Pirillo: 207

5º - Romário: 204

6º - Jarbas: 152

7º - Bebeto: 149

8º - Leônidas: 151

9º - Zizinho: 146

10º - Índio: 144

11º - Gabigol: 136

Gabigol está no Flamengo desde 2019 e coleciona mais de 200 jogos pelo clube. O atacante entrou para a história ao ser protagonistas de títulos importantes, como as Libertadores de 2019 e 2022.