Ramon é o novo reforço do Olympiacos, da Grécia - Foto: Divulgação/Olympiacos

Publicado 21/01/2023 15:22

Neste sábado, o Olympiacos anunciou a contratação do lateral-esquerdo Ramon. Agora ex-Flamengo, o jogador firmou contrato com o clube grego válido até 2027.

Ramon começou no Nova Iguaçu, mas se transferiu para o Flamengo ainda nas categorias de base, em 2017. No ano seguinte, recebeu a primeira oportunidade entre os profissionais do Rubro-Negro.

Mais tarde, em 2021, o lateral chegou a disputar 24 jogos e até recebeu elogios dos torcedores, sobretudo pela atuação na vitória sobre o Palmeiras por 3 a 1 no Allianz Parque.

Entretanto, no ano seguinte, ele ficou sem espaço com o técnico Paulo Sousa e acabou emprestado ao Red Bull Bragantino. Por lá, disputou apenas 19 jogos.

De volta ao Rubro-Negro, ele disputaria posição com Filipe Luís e Ayrton Lucas. O primeiro é o titular, enquanto o segundo foi recentemente comprado após chegar ao Fla por empréstimo. Assim, ficou sem espaço no time.

No Olympiacos, ele encontrará o lateral-esquerdo Marcelo, ex-Real Madrid e Seleção Brasileira. O veterano, porém, tem contrato até o meio do ano e não deve permanecer no clube.