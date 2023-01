Flamengo venceu o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 21/01/2023 17:52

Rio - O Flamengo não tomou conhecimento e atropelou o Nova Iguaçu, na tarde deste sábado (21), diante de mais de 50 mil pessoas no Maracanã. Com boa atuação, o Rubro-Negro goleou o time da Baixada Fluminense por 5 a 0, com gols de Fabrício Bruno, Pedro e Gabigol, que saiu do banco no segundo tempo. Cada um dos atacantes marcou duas vezes.

Com o resultado, o Flamengo se mantém na liderança do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro acumula 10 pontos, mas tem um jogo a mais em relação aos adversários. O time de Vítor Pereira volta a campo na próxima terça-feira, às 21h10, contra o Bangu, no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda.

Com um time inicialmente formado em sua maioria por reservas, o Flamengo fez o que se esperava e não deu chances para o Nova Iguaçu ficar com a bola. Dono absoluto da partida, o Rubro-Negro abriu o placar logo aos 12 minutos, quando Matheuzinho fez excelente jogada na linha de fundo e rolou para trás, encontrando Pedro, que dominou e mandou para o fundo das redes.

Mesmo após o gol, a equipe de Vítor Pereira manteve o ritmo e seguiu sufocando o Nova Iguaçu. Aos 29, Cebolinha cobrou falta na medida para Fabrício Bruno, que tocou de cabeça para ampliar. O Rubro-Negro ainda teve chance de aumentar o placar em finalizações de Cebolinha e Gerson, mas Anderson Max fez boas defesas. Além da vantagem no marcador, o time da Gávea também foi para o vestiário em superioridade numérica após o zagueiro Matheus Alves ser expulso nos minutos finais.

Após encaminhar o resultado, Vítor Pereira resolveu dar rodagem a peças importantes do time titular. Gabigol saiu do banco no segundo tempo e não demorou a marcar, e em dose dupla. O camisa 10 balançou as redes aos 16 minutos, ao acertar belo chute no ângulo após passe de Matheuzinho, e aos 21, de cabeça, após receber lindo cruzamento de Filipe Luís.

Completamente entregue, o Nova Iguaçu seguia dando espaços ao Flamengo, que soube aproveitá-los. Após Arrascaeta cobrar falta na área, Pedro testou firme para marcar seu segundo e dar números finais à partida.

FLAMENGO 5 X 0 NOVA IGUAÇU

Local: Maracanã

Árbitro: Alexandre Vargas Tavares de Jesus

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira e Karen Soares Augusto

FLAMENGO: Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno (Léo Pereira), Pablo e Filipe Luís; Erick Pulgar (Arrascaeta), Gerson (Thiago Maia) e Matheus França (Gabigol); Marinho (Everton Ribeiro), Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

NOVA IGUAÇU: Anderson Max, Léo Fernandes, Matheus Alves, Gabriel Pinheiro e Márcio Tavares; Gustavo Nicola (Marquinho Macaé), Paulo Henrique e Ícaro (Léo Índio); Ewerton (Matheus Matias), Nathan Palafoz (Luã Lúcio) e Andrey Dias (Léo Jacó). Técnico: Carlos Vitor.

Gols: FLA: Pedro (12'/1ºT e 28'/2ºT), Fabrício Bruno (29'/1ºT) e Gabigol (16'/2ºT e 21'/2ºT)

Cartões amarelos: FLA: Thiago Maia e Marinho; NIG: Matheus Alves e Andrey Dias

Cartão vermelho: NIG: Matheus Alves