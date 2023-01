Marcos Braz - Marcelo Cortes / Flamengo

Marcos BrazMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 20/01/2023 10:54

Rio - Após negociar a venda de João Gomes e receber propostas por Matheus França, o Flamengo pode perder outro jogador em breve. Isto porque, o Sevilla, da Espanha, demonstrou interesse na contratação de Erick Pulgar. O chileno foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli para reforçar sua equipe. A informação é do portal "Coluna do Fla".

Pulgar Gilvan de Souza/Flamengo

Ainda segundo o veículo, Erick Pulgar entrou em uma lista de jogadores que terão seu desempenho acompanhado ao longo do ano. Com isto, a tendência é de que, caso haja uma proposta, ela seja feita no meio ou no fim de 2023.

Pulgar já trabalhou com Jorge Sampaoli em 2015. Na ocasião, o argentino, que era técnico da seleção chilena, convocou o volante para os amistosos contra Irã e Estados Unidos. De lá pra cá, o treinador vem monitorando o desempenho do jogador de 29 anos.

Com a saída de João Gomes, a tendência é de que Erick Pulgar ganhe mais espaço no Flamengo, se tornando a primeira opção da posição no banco de reservas. No ano passado, o chileno entrou em campo em apenas oito oportunidades, sem marcar gols ou dar assistências. No entanto, foi bastante elogiado pelos torcedores pelas suas características defensivas.