Pedro marcou dois gols na vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu por 5 a 0Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 22/01/2023 13:37

Pedro alcançou um feito importante ao marcar duas vezes na vitória do Flamengo sobre o Nova Iguaçu por 5 a 0, no último sábado, pelo Campeonato Carioca. O atacante igualou Renato Abreu e se tornou o terceiro maior artilheiro do Rubro-Negro no século XXI, com 73 gols.

Voando!



- Pedro chegou ontem a 73 gols com o Manto Sagrado e já é o terceiro maior artilheiro do Mengão no século. Igualou Renato Abreu.



- São 51 gols no Maracanã (40 pelo MENGÃO), número que o coloca como segundo maior artilheiro da história do Novo Maraca pic.twitter.com/4F3tjQMEIS — Flamengo (@Flamengo) January 22, 2023

Ele fica atrás apenas de Gabi e Bruno Henrique, respectivamente. O novo 10 do Fla já marcou 136 vezes com o Manto. Já BH fez 79 gols.

NÃO PARA POR AÍ

Além disso, Pedro também se tornou o segundo maior artilheiro da história do novo Maracanã. No total, são 51 gols feitos desde a reforma do estádio (40 foram pelo Flamengo). Gabi, com 72, aparece em primeiro.