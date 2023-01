Supercopa do Brasil está marcada para o dia 28 de janeiro de 2023 - Lucas Figueiredo/CBF

Publicado 24/01/2023 16:30 | Atualizado 24/01/2023 16:41

Rio - A partida entre Flamengo e Palmeiras, neste sábado, pela final da Supercopa do Brasil irá contar com uma novidade no VAR. O Árbitro de Vídeo terá as linhas mais grossas, mesmo modelo do equipamento do Campeonato Inglês. Será a primeira vez que isso acontecerá no Brasil. As informações são da jornalista Raisa Simplicio.

Flamengo e Palmeiras vão se encarar em Brasília, às 16h30, do próximo sábado. A Supercopa do Brasil é o confronto entre o campeão da Copa do Brasil do ano anterior (Flamengo) contra o campeão do Brasileiro da temporada passada (Palmeiras).

É a quarta vez que o clube carioca vai disputar a competição, sendo campeão em duas oportunidades: 2020 e 2021. Já o Palmeiras foi derrotado pelo Flamengo em 2021 e tenta o título inédito.