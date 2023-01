Lente de câmera de transmissão de Flamengo e Nova Iguaçu apresentou defeito - Foto: Reprodução

Lente de câmera de transmissão de Flamengo e Nova Iguaçu apresentou defeitoFoto: Reprodução

Publicado 24/01/2023 12:08

Rio - As falhas de imagem da transmissão da vitória do Flamengo por 5 a 0 sobre o Nova Iguaçu, no último sábado, pelo Carioca, foram justificadas pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj). A exibição na TV apareceu esbranquiçada e sem nitidez em vários momentos por um defeito em uma das câmeras do jogo.

"Na partida Flamengo x Nova Iguaçu, realizada no dia 21 de janeiro, no Maracanã, a lente de uma das câmeras da transmissão, responsável pelas imagens do campo, apresentou defeito e também houve problema com a incidência de luz. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro já providenciou a troca da câmera e fez os ajustes quanto à luminosidade. Mais do que isso: aproveita para se desculpar com o torcedor, garantindo que vai trabalhar para manter a excelência das outras 15 partidas transmitidas até agora", disse a federação ao "Lance!".

A responsável pela produção das imagens do Campeonato Carioca é a BRAX Sports Assets, que também atua em outras competições pelo país. Já a exibição é feita pela TV Band, que já sofreu muitas críticas não só pela qualidade da transmissão do torneio, mas pela narração e comentários.