Novo uniforme do Flamengo será utilizado na Supercopa do BrasilReprodução

Publicado 24/01/2023 19:59

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) autorizou o Flamengo a estrear o seu novo primeiro uniforme no duelo com o Palmeiras, no próximo sábado (28), pela Supercopa do Brasil. A informação é do portal "GE".

Inicialmente, o Rubro-Negro jogaria o duelo com o modelo alternativo, como foi feito nas últimas partidas contra o Alviverde. No entanto, atendendo a pedidos, a entidade liberou que fosse utilizado, pela primeira vez, o uniforme principal da temporada de 2023.

A nova camisa será lançada nesta quinta-feira (27), na sede social do Flamengo, na Gávea. O modelo será vendido nas lojas físicas e virtuais do clube e da Adidas por R$ 349,90.