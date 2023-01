Lorran é o mais jovem a marcar um gol como profissional do Fla - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/01/2023 23:44

O jovem Lorran, joia das categorias de base do Flamengo, se eternizou na história do Rubro-Negro nesta terça-feira (24) contra o Bangu, pela quarta rodada do Campeonato Carioca. Com seu primeiro gol nos profissionais, o atleta de apenas 16 anos superou Vinicius Junior e se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Flamengo.

Com apenas 16 anos, 6 meses e 20 dias, Lorran ultrapassou Vinicius Junior, que balançou as redes pela primeira vez com a camisa do 'Mais Querido' aos 17 anos. Além do seu primeiro gol, esta foi a primeira vez que o jovem meia foi titular pela equipe rubro-negra no empate contra o Bangu por 1 a 1.

"Muito feliz por tudo o que acontece na minha vida. Eu fico feliz pelo gol, mas não satisfeito pelo resultado. Agora é trabalhar e focar, que seja o primeiro de muitos gols. É o momento que vai ficar marcado na memória", afirmou Lorran, ao deixar o gramado no fim do jogo.

Lorran é um dos principais destaques da base do Flamengo e considerado uma joia pelo departamento. Em 2022, o jovem de 16 anos foi o artilheiro do sub-17 no ano, com 17 gols. Estima-se que o atleta tenha uma multa rescisória avaliada em R$ 280 milhões.